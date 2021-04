Beber café 30 minutos antes do exercício aumenta queima de calorias

Segundo um novo estudo espanhol, ingerir uma chávena de café meia hora antes da prática de exercício físico, eleva significativamente a queima de gordura, reporta um artigo divulgado na revista Galileu.

O estudo, que foi publicado no Journal of the International Society of Sports Nutrition , realizado por investigadores da Universidade de Granada (UGR) diz que ingerir uma chávena de café, aproximadamente 3mg/kg de cafeína, o equivalente a uma dose forte, meia hora previamente à prática de exercício físico aumenta a queima de calorias.

A pesquisa calculou a oxidação de gordura em testes aeróbicos que incluíram quinze homens, com uma idade mediana de 32 anos.

Antes de cada exercício, explica a Galileu, praticado quatro vezes em intervalos de sete dias, os voluntários consumiram 3mg/kg de cafeína ou um placebo, em dois horários diferentes, nomeadamente: às 8h e às 17h. Entretanto, factores como, por exemplo, o tempo decorrido desde a última refeição e actividade física, foram padronizados com precisão entre o grupo.

Os testes incluíam pedalar à velocidade de 50W durante três minutos, mantendo um ritmo entre 60-100 rpm – correspondendo a um "protocolo de aquecimento", assim denominado pelos investigadores.

Acréscimos subsequentes de 25W, a cada três minutos, foram administrados sobre a carga de esforço dos voluntários. De seguida, podiam descansar por cinco minutos e beber água, antes de começarem mais uma vez uma actividade de esforço progressivo.

De acordo com a revista Galileu, os dados apurados reiteram o poder da cafeína como uma das substâncias mais eficazes para melhorar a performance desportiva.

Sem ter em conta a hora do dia, a ingestão da substância incrementou notavelmente a taxa máxima de oxidação de gordura (MFO) durante o exercício. Comparativamente ao turno matinal, o desempenho revelou ser ainda maior durante a tarde: 10,7% versus 29%, respectivamente.

Adicionalmente, o composto químico provocou uma subida das taxas de Fatmax, isto é a intensidade de exercício que causa oxidação máxima de gordura e VO2max, o volume máximo de oxigénio granjeado pelo corpo na atmosfera e transportado para os músculos.

"A combinação de ingestão aguda de cafeína e exercícios em intensidade moderada no período da tarde parece ser o melhor cenário para indivíduos que buscam aumentar a quantidade de gordura queimada durante o actividade aeróbica contínua", escreveram os autores do estudo.