Qual a importância da vitamina E para a pele?

A vitamina E é um antioxidante e a sua principal função no cuidado da pele é a protecção contra os danos do sol.

Conforme explica a Healthline, a vitamina E absorve a luz ultravioleta prejudicial do sol, ajudando a prevenir manchas escuras e rugas.

No corpo, a vitamina E é produzida por meio do sebo, uma substância oleosa emitida pelos poros da pele. No equilíbrio certo, o sebo ajuda a manter a pele hidratada.

Se tem pele especialmente seca, a vitamina E pode ajudar a neutralizar a falta de sebo. A vitamina E também ajuda no tratamento da inflamação da pele.

Embora a vitamina E esteja disponível em muitos cosméticos, é possível obter vitamina E suficiente através de uma dieta rica em frutos secos e sementes, como amêndoas, avelãs e sementes de girassol; ou ainda com suplementos multivitamínicos ou de vitamina E.