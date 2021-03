Exercício físico contribui para a saúde da pele

A pele pode ser afectada pela quantidade de stress oxidativo do seu corpo.

O stress ocorre quando as defesas antioxidantes do corpo não conseguem reparar completamente os danos que os radicais livres causam às células. Isso pode danificar as suas estruturas internas e deteriorar a sua pele.

Segundo a Healthline, embora a actividade física intensa e exaustiva possa contribuir para o dano oxidativo, exercícios moderados regulares podem aumentar a produção de antioxidantes naturais do seu corpo, que ajudam a proteger as células.

Da mesma forma, os exercícios podem estimular o fluxo sanguíneo e induzir adaptações nas células da pele que podem ajudar a retardar o envelhecimento da mesma.