Quatro alimentos que ajudam a combater a pele seca

Se sofre com pele seca, especialmente no verão, deve hidratá-la. Pode fazê-lo com cremes, loções e produtos cosméticos, mas também deve cuidar da pele de dentro para fora. Para isso, deve optar por uma alimentação hidratante, rica em betacarotenos, ómega 3 e antioxidantes.

Segundo a DepilConcept para a ajudar a combater a pele seca pode comer: Espinafres – "Vegetais verdes-escuros, como o espinafre, contêm ferro, ômega 3, vitamina A, B e E que protegem a pele e estimulam o organismo a produzir gordura boa que hidrata a pele". Oleaginosas – "Os frutos secos são ricos em gorduras monoinsaturadas que hidratam a pele e combatem os radicais livres". Cenoura – "A cenoura, rica em betacarotenos, protege a pele contra os raios ultravioletas do sol e ajuda a combater o ressecamento causado pela exposição solar". Uvas – "Os flavonoides encontrados na uva defendem as células dos radicais livres que aceleram o envelhecimento da pele. Além disso têm foto-protetora que complementa a utilização no protetor solar diário".

