Sugestões para este fim-de-semana

Depois de vários meses ausente estamos de volta com as nossas sugestões para os finais de semana, no país e na Diáspora.

Sexta-feira

- Esta sexta-feira, está marcada com lançamento nas plataformas digitais do mais recente trabalho de Ary Kueka, intitulado “Sampadiu”.

- O cantor e compositor mindelense, Tony Morais lançou esta sexta-feira, o seu mais novo single intitulado “I Love Mindelo”.

- O Poeta Lounge &Food, na cidade da Praia apresenta live music com Josimar Gonçalves, Palinh Vieira e Jandir Fortes, às 20h00.

- Hoje, o Quintal da Música, na Praia acolhe um concerto com o artista Arlindo Rodrigues, acompanhado de uma banda formada por Ulisses Português, Totinho, Adão Brito e Bruno Lima, às 20h30.

- O espaço Nice Kriola, na Praia tem reservado para esta sexta-feira, um concerto com Tríu di Fôgu, às 20h00.

- Concerto Morguine com Martchín e Fantcha, no Centro Cultural do Mindelo, às 20h30.

Sábado

- Este sábado acontece a 1ª edição do Festival Stand Up Comedy Kriol, no Lisboa Comedy Club, em Portugal. Este festival vai juntar no mesmo palco alguns humoristas cabo-verdianos como Enrique Alhinho, Carlos Andrade, Alexandre Off, Micael Ramos, MC Benji, Leo Goku Youre Cabral e Gilson 100Burgonha.

- No mesmo dia, já no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia acolhe a 1ª edição do "Palácio da Cultura Ildo Lobo Canta Norberto Tavares". O concerto contará com a participação de um leque de artistas cabo-verdianos liderados pelo músico e intérprete José Zé Viola Alves.

- Na ilha do Maio, o espaço Horace Silver Lounge Bar terá música ao vivo com o músico Princezito, este sábado, às 20h00.