Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos várias sugestões. Em Tarrafal de Santiago decorre a VI edição do Festival de Peixe. E a cidade da Praia recebe, directamente de São Vicente, a Stand Up Comedy Kriol “Kazod d’fresk” com os humoristas Ricardo Fidalgo e Cristian Andrade. O evento acontece hoje e amanhã, pelas 19h00, no Pátio “Tchon di Morgado” do Palácio da Cultura Ildo Lobo. Na ilha da Boa Vista decorre a “Oficina de Pintura "Viagens nas tintas" de 21 até 23.

Sexta-feira

- Nay Barreto e Banda no espaço Aqva, na Praia, às 19h00.

- Jantar com Música, com Mauro e Vanú, no Restaurante e Bar Sol e Mar, ilha do Maio, a partir das 20h00.

- Live Music Poesia com Palinh Vieira, Cindy Brito e Bruno Lima, no Poeta Lounge e Food, na Praia, a partir das 20:30.

- Música ao vivo com o Jandir Fortes no Horace Silver Lounge Bar, ilha do Maio, às 21h00.

- Num rota de Sampadiu, com Ary Kueka no Metalo, em São Vicente, às 21h00.

- Live Concert com Dj Karga e Arlindo Rodrigues no Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Pandora Vibes SOS MUCCI e PCC na Casa do Líder, na cidade da Praia, às 18h00.

- Ronilda Ramos, Álvaro Rodrigues, Elias Gomes, Khris Alves e Dpala Carvalho no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao Vivo com Mário Gamboa e Banda no Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

- Musica ao vivo com Eder Xavier, no Horace Silver Lounge Bar, ilha do Maio, às 21h00.

- Tocatina com Djoy de Kadjeta, Décio, Caluca e Dock, no Bar Tropikal, no Maio, às 21h00.