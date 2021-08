Sugestões para fim-de-semana

Chega assim mais um fim-de-semana cheio, com actividades em vários pontos do país.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “Espermas de Sol” de António Silva Roque, no Centro Cultural Paulino Vieira, Tarrafal de São Nicolau, às 17h00.

- Concerto da Banda Municipal do Sal, na Rua Pedonal, na cidade da Santa Maria, às 17h30.

- Show intimista com Hilár, no espaço Terra Lodge, Mindelo, às 18h30.

- Concerto ao vivo com Triu do Fogo, no espaço Nice Kriola, na Praia, às 21h00.

-Live Music com Jandir Fortes, Palinh Vieira e Banda no Poeta Lounge e Food, na Praia, às 21h00.

- Long Live Reggae Music na livraria Nho Djunga, São Vicente, a partir das 22h00.





Sábado

- Baxona Sunset na Calheta do Maio, a partir das 16h00.

- Moon Beats com Neyna no espaço Warehouse, na Praia, às 18h00.

- Stand Up Comedy com Enrique Alhinho, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- MC Prego Prego no espaço Kebra Kabana, na Praia, às 19h00.

- Concerto Beneficente Fundação Orlando Pantera, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues e Banda, no Bar Tropikal, no Maio, às 21h00.

- Musica ao vivo com Zé Viola e Caluca, no Horace Silver Lounge Bar, no Maio, às 21h00.

-Música ao vivo com Mindela Soares, Manel de Candinho, Adão Brito e Jorge Pimpa, no Quintal da Música, às 21h00.