Sugestões para este fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como shows ao vivo, Stand Up Comedy e lançamento de livros. Para quem está na ilhado Sal decorre por estes dias o Festival Nacional de Teatro – Sal Encena.

Sexta-feira

- Lançamento do livro de João Félix Cardoso, na Biblioteca Nacional, às 17h00.

- Lançamento do livro “Txon Vendido”, de Tchalê Figueira, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h00.

- Música ao vivo com Dibool & Cláudio, no Divin Art, Santo Antão, a partir das 20h00.

- Show com músico e interprete Albertino Évora, acompanhado de Edson Brito, Totinho e Bruno Lima, no Quintal da Música, na Praia, às 20h30





Sábado

- Gala das Tartarugas Marinhas, no Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 17h00.

- Show de Stand Up Comedy com o humorista Jailson Miranda e o convidado Luís Tavares, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 19h00.

- Música ao vivo com Cindy Brito e Banda, no Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Atelier Bar, Santo Antão apresenta show de Ary Kueka e Ceuzany, às 20h00.

- Música ao vivo com o Katy Dias, no Horace Silver Lounge Bar, no Maio, às 20h00.