Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana estão agendadas várias actividades culturais. Arranca esta sexta-feira, em São Vicente, com extensão na cidade da Praia, a 27ª edição do Mindelact com vários espectáculos de teatro.

Sexta-feira - Apresentação da obra literária “Nostalgia II”, do escritor André Monteiro Silva, na Biblioteca Municipal dos Mosteiros, às 16h00. - Encontro cultural com os artistas nomeados e homenageados da Xª gala dos Cabo Verde Music Awards, no restaurante Plaza Park, na Praia, às 18h30. - Live Music com Zuleika Barros, no Esplanada Alkimist, na Praia, às 19h00. - Sextou com Dj Tininho e GCRoss, no espaço Kebra Cabana, na Praia, às 20h00. - Música ao vivo com Triu d`Fôgu, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30. - Live concert com Grace Évora com o convidado especial Johnny Fonseca, no espaço Grace Evora Lounge, na Praia, às 21h00. - Concerto com Rolando Martins Semedo acompanhado de Edson Brito, Adão Brito e Jorge Pimpa, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00. - XOXO com Dj Jigga e Dj Oleg, no espaço Warehouse, na Praia, às 21h00. - Concerto Musical com Voginha, Ivan Moreira, Jovino, They Santos e Kalin Barbosa, na Livraria Nho Djunga, São Vicente, às 21h00. - Festival Sete Sois Sete Luas, no Mercado de Artesanato, em Tarrafal de Santiago, às 21h00. Sábado - Show “Era uma Vez”, com os palhaços e mágico Ady, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 18h00. - Sessão de “Poesia no Sótão”, na Kasa d`arte, na cidade de Santa Maria, em frente à Avenida Ildo Lobo, ilha do Sal, às 20h00. - Música ao vivo com Paulinha, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00. - Xª Gala dos Cabo Verde Music Awards, no largo do Memorial Amílcar Cabral, na Praia, às 21h30.

Domingo - Sun7 com Dj Axel e Dj Danny Boy, espaço AQVA, na Praia, às 16h00. - Concerto de 30º aniversário da Garantia Seguros com actuação de Batchart, Ceuzany, Buguin Martins e Khaly Angel, em directo a partir de Facebook e Instagram da Garantia Seguros, às 19h00. - Concerto musical com a fadista portuguesa Cuca Roseta, no Hotel Pestana Trópico, na Praia, às 21h00.

