Kriola aborda sexo, sexualidade e prazer feminino no Instagram. Conheça o perfil

265 Pessoas lêem no Instagram sobre orgasmo feminino, bel prazer como sendo seguidores da página do Instagram kriola_bel_praz3r, que partilha conteúdos sobre género, sexualidade e empoderamento feminino.

Criada pela obstetrícia, Gisseila Garcia, o perfil naquela rede social aborda sexualidade e intimidade, temas que podem ser um grande tabu para grande parte das pessoas.

Ao Expresso das Ilhas, Gisseila Garcia conta que as pessoas ao seu redor ainda encaram a sexualidade, principalmente a sexualidade feminina, como um tabu. Assim, no mês de Maio, surgiu a ideia de criar uma página para romper tais barreiras e naturalizar o que entendemos por sexo, prazer e autoconhecimento.

“O meu objectivo era um mecanismo onde pudesse falar mais sobre estes assuntos, onde as pessoas ficassem mais à vontade para se expressarem, colocarem as suas dúvidas, partilhassem a suas experiências”, relata.

Entre as dicas de autoconhecimento para as mulheres, Gisseila Garcia traz questões como porquê chegar ao orgasmo é difícil para muitas; as razões pelas quais algumas fingem atingi-la e tipos de orgasmo.

“Por agora, os conteúdos são postados apenas através de imagens e textos para que as pessoas se acostumem com o falar sobre sexualidade. Depois quero fazer vídeos explicativos, dependendo da demanda das pessoas”, reconhece.

Segundo Gisseila Garcia, o conteúdo do perfil é feito com base em estudos de artigos e livros. “O mais científico possível”, conforme garante.

A maioria dos seguidores são mulheres, entretanto, a ideia é trazer os homens para o debate porque considera que a acção dos homens é necessária para o resgate do protagonismo da mulher sobre o seu corpo.

“Porque é importante trazer esse conhecimento para a classe masculina, para que percebam todo o processo, do porquê que é necessário e importante falar sobre a sexualidade, falar sobre a sexualidade feminina o que, certamente, vai reflectir nas suas relações com as mulheres”, considera.

Além da página, Gisseila conta que teve a ideia de criar um no WhatsApp , um ambiente mais intimista para falar mais abertamente com aqueles que ainda sentem vergonha de fazer comentários ou perguntas.