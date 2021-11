Estudante de medicina atrai seguidores com conteúdos do sistema de saúde de Cabo Verde

O estudante de medicina, Nuno Semedo, de 24 anos, fez um estágio no país e notou a falta de informação e entendimento por parte dos pacientes em relação ao funcionamento do sistema nacional de Saúde. Por isso, teve a ideia de criar uma página que usa uma linguagem simples para ideias clínicas e sobre o sistema de Saúde em Cabo Verde.

Actualmente no último ano de medicina clínica geral na Universidade de Jiangsu China e estagiário no Hospital Universitário Walter Cantídio, Brasil, Nuno Semedo realiza Podcasts com profissionais de saúde que informam os mais de 240 seguidores do perfil “Bu Saúde” no Instagram.

“Estudava na China, mas com a pandemia tive de regressar para Cabo Verde onde rodava nos serviços de Centro de Saúde de Assomada e no Hospital Regional de Santiago Norte. Foi no dia-a-dia que notei a falta de informação e entendimento por parte dos pacientes sobre o funcionamento do nosso sistema de saúde, atendimento, mesmo tendo ideias básicas sobre patologias crónicas”, diz.

No momento em que o online passou a ser solução para quase tudo, teve a ideia de criar um perfil com conteúdos em crioulo, voltado para a população geral. Os conteúdos têm o objectivo de informar e contam com a participação de diversos profissionais da área.

Nuno Semedo revela que depois da criação do perfil, começou a realizar “lives” com a participação dos profissionais. Entretanto, ao constatar que muitas vezes os horários eram incompatíveis, resolveu criar um Podcast também chamado “Bu Saúde”.

“Escolhi o Instagram para esse perfil porque acho que era a forma mais conveniente, mais rápida e a população que eu queria atingir, que é a juventude e adultos abaixo dos 45 anos de idade, passam mais tempo naquela rede”, justifica.

O futuro médico afirma que há muita interacção com os conteúdos no Instagram, enquanto que o Podcast tem tido um desenvolvimento mais lento. Isto porque, acredita que ainda não existe a cultura do PodCast no país.