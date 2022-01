Alimentos que fortalecem o organismo contra o frio

Para aumentar as defesas, deve ingerir alimentos ricos em antioxidantes que ajudem a manter a mucosa intestinal, por ser a primeira barreira de defesa contra vírus e bactérias. Vamos conhecer esses alimentos. Os conselhos são da nutricionista Ana Filipa Baião, da Clínica Em Forma, num artigo publicado na Sapo.pt.

Maçãs

Rica em fibra alimentar, vitaminas e minerais, a maçã é um excelente alimento para fazer os snacks de meio do dia; dando alguma energia, favorecendo a absorção de água e beneficiando o sistema intestinal. Não é por acaso que existe o ditado inglês "uma maçã por dia mantém o médico afastado".

Mel e Própolis

Também conhecidos, pelos "antigos", como antibióticos naturais. Apresentam acção antioxidante, antiviral, bactericida e anti-inflamatória. Quem nunca fez o famoso xarope de mel e limão para a garganta? A junção do mel ao sumo de limão permite optimizar a presença desta vitamina, evitando que esta rapidamente se oxide.

Nozes e Frutos secos

A natureza é perfeita e os frutos secos são exemplo disso. São alimentos da época e são ricos em gordura saudável (gordura monoinsaturada), um tipo de lípidos com acção benéfica para vários órgãos e sistemas. Os frutos secos são ricos em vitamina A, E e selénio, mas, mais concretamente as nozes, o que a torna a mais antioxidante de todos os frutos.

Kiwi

A sua riqueza em fibra alimentar e vitamina C define este fruto como o terceiro mais importante na prevenção das doenças de inverno. A sua acção preventiva nas doenças do inverno pode estar associada à sua função na mucosa intestinal, pois o kiwi, por conter fibras solúveis, permite o crescimento das bactérias intestinais benéficas, assim como pela presença de fibra insolúvel que permite regularizar o trânsito intestinal. Esta acção leva à redução natural da absorção de gorduras e açúcares que são tóxicos para as células do intestino.

Laranja

Os dias chuvosos, cinzentos e frios pedem o aconchego do doce deste fruto. A laranja é o citrino de eleição do inverno. Rica em Vitamina C, previne gripes, constipações e estados febris. Aumenta as nossas defesas contra os agentes radicais livres, que perturbam o funcionamento celular. A laranja é saciante pela sua riqueza em fibra, quando ingerida inteira; porém, quando ingerida em sumo, pode perder parcialmente as suas melhores características nutricionais: a fibra alimentar e a vitamina C.

Batata-doce

Rica em betacaroteno, vitamina A, vitamina C e minerais, a batata-doce é um alimento de eleição pelo seu teor vitamínico e de fibras quer na confecção de sopas ou como substituto da sua congénere batata branca, que em nada é parecida do ponto de vista nutricional.

Limão

À semelhança do laranja, o limão, pouco apreciado, por ser ácido e pouco doce, pode ser um forte aliado na prevenção de gripes e constipações. A presença de vitamina C confere-lhe uma acção antioxidante. O limão é também um potente agente bactericida e age como agente equilibrador do PH do organismo.

Gengibre

A conquistar cada vez mais adeptos, o gengibre de paladar intenso, quase picante, tem acção antioxidante, anti inflamatória e bactericida. Pode ser incluído na confecção dos pratos, saladas, cru ou ainda em infusões. É um alimento de eleição no reforço do sistema imunitário. É muito usado em chá juntamente com canela, limão e mel. Este até é uma das melhores receitas caseiras para acelerar o tratamento de gripes e constipações.

Sopa de legumes

A sopa é um dos melhores alimentos. Comer uma sopa de legumes como entrada é excelente pelo efeito hidratante, saciante, e todos os outros benefícios que os vegetais incluídos na sopa lhe transmitem. Devemos sempre começar a refeição com uma sopa de legumes; é das melhores medidas que podemos tomar do ponto de vista nutricional.

Chás e infusões

São uma das formas mais agradáveis de nos mantermos hidratados no inverno, podendo sempre ir buscar benefícios adicionais de acordo com a erva ou ervas com as quais se faça a infusão. Há infusões para todos os gostos e para todas as maleitas. É só escolher a que mais se adequa a cada situação.