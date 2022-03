Comece o dia com batidos saudáveis de frutas frescas

As frutas e verduras contêm inúmeras propriedades que as convertem num dos maiores aliados da nossa saúde. Telma Tavares decidiu investir nessa bebida para responder diferentes tipos de necessidade.

Cresceu e viveu, até 2020, nos EUA. Com a chegada da pandemia, a cabo-verdiana Telma Tavares decidiu voltar para a sua terra e investir na venda de batidos.

Assim, através do Instagram, a jovem decidiu publicitar batidos de diferentes frutas frescas como a papaia, banana e abacate.

Conforme explica ao Expresso das Ilhas, o menu varia de acordo com a época do ano, em que pode haver ou não uma fruta no mercado.

Além das frutas, a bebida leva iogurte magro e leite à escolha dos clientes.

“Pode ser leite magro, meio-gordo, gordo ou até mesmo de aveia e há a possibilidade de levar proteína em pó”, explica.

Telma Tavares diz ainda que decidiu investir na venda de iced coffee, porque há “muitos crioulos que adoram a bebida”.

“Essas pessoas só têm a oportunidade de beber um café frio quando vão passar férias no exterior. Por isso pensei, porquê não fazer e vender aqui?”.