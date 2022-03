Seis hábitos que vão fazer diferença na saúde dos seus pés

Os pés são a base de sustentação do nosso corpo, levam-nos, literalmente, para todo o lado e são muito importantes, embora nem sempre lhe demos a devida atenção. Cuidar dos nossos pés é viver em pleno, sabendo que temos tudo o que precisamos para conseguir enfrentar os desafios do nosso dia-a-dia.

Nesse sentido, a Akileine diz-lhe seis hábitos que vão fazer toda a diferença na saúde dos seus pés:

1- Higienize os pés regularmente

Fazer uma boa higienização dos pés é essencial para evitar o mau cheiro, frieiras ou até mesmo calosidades. Assim, é necessário que os lave diariamente, mas atenção: deve enxaguá-los muito bem, uma vez que a humidade pode originar o aparecimento de fungos ou bactérias.

2- Hidrate os pés

Hidratar os seus pés é outro hábito que deve implementar na sua rotina para evitar que estes fiquem secos. Além de repor a água e amaciar a pele, o creme também ajuda na formação de uma película de proteção.

3- Faça uma esfoliação semanalmente

Cuidar dos seus pés, não é só hidratá-los, é também esfoliar. Este é um processo que deve ser realizado uma vez por semana e serve, essencialmente, para retirar o excesso de células mortas e contribui para aumentar a penetração dos agentes hidratantes nos seus pés.

4- Utilize desodorizantes

O segredo para evitar os cheiros desagradáveis nos pés é uma boa higiene. No entanto, se é uma pessoa que sofre de uma transpiração excessiva dos pés, o melhor é utilizar um desodorizante que ajuda a mantê-los secos e protegidos.

5- Não negligencie as unhas

Não basta cuidar dos pés, se deixa as unhas sem a devida atenção. Higienizar é ter as unhas bem cortadas. Cortar não significa exagerar, deve ter atenção à forma como o faz para evitar que estas encravem. Utilize também um bom verniz para fortalecer as unhas, se sentir que estas estão sensibilizadas.

6- Escolha o calçado adequado

Todos os cuidados são poucos. Os seus pés, são o seu meio de transporte e, por isso, estão sujeitos a muitos fatores exteriores. Nesse sentido, escolher o calçado adequado é uma mais-valia para si, garantindo o seu bem-estar, mas também para os seus pés.