Zirkulu, o futuro da restauração?

O delivery de comida está entre os serviços que cresceram durante a pandemia não só dos restaurantes já estabelecidos, mas também daqueles que são confeccionados em casa. Neste sentido, o Zirkulu Cook Work entrou mercado oferecendo aquilo que pode ser o futuro da restauração.

Há muito que o mercado conhece o coworking, cujo principal objectivo é a partilha de espaço e optimização de recursos para empreendedores e empresas de pequeno porte.

Aplicado à gastronomia, o empreendedor aluga um espaço por um determinado período de tempo, que será usado como cozinha. O espaço, entretanto, oferece todos os equipamentos necessários para produzir as refeições, sem atender o público no local.

A empreendedora Carla Palavra, dona da Zirkulu Cook Work, abriu há poucas semanas uma cozinha partilha, junto com a sócia, Ronice Palavra.

“Um cook work, à semelhança de um coworking é um espaço que acolhe micro-empreendedores, que normalmente cozinham a partir das suas cozinhas domésticas ou para take away, ou para delivery. É um espaço equipado, que tem todos os utensílios e que as pessoas podem usufruir do espaço alugando-o para a produção de bolos, comida pronto ou outros tipos de confecções”, explica Carla palavras ao Expresso das Ilhas.

Vantagens

Carla Palavra enumera como primeira vantagem de um Cook Work a economia de custos.

“Para quem tem vontade de explorar algum negócio gastronómico, a partir deste momento, estando na cidade da Praia, não precisa, necessariamente, de correr riscos investindo em equipamentos, alugando um espaço físico fixo para fazer a sua produção. há pessoas que optam por fazer a partir de casa, então, pensamos que esta economia de custos se justificaria”, argumenta.

Uma outra vantagem, conforme diz, seria ter a ideia clara de quais são os custos da confecção e definir melhor os preços dos produtos; conseguir pertencer à uma comunidade de pessoas que partilham de uma mesma visão e introduzir e se firmar no mercado enquanto empreendedores no sector gastronómico.

“A nossa intenção é promover workshops, promover algumas sessões de formação para essas pessoas sobre os mais diversos temas. Estamos a falar de pessoas que nem sempre fizeram uma formação de cozinha. Algumas pessoas são pessoas que gostam de cozinhar, que o fazem, que têm curiosidade, mas, que depois falta-lhes também algumas noções técnicas”, relata.

O Zirkulu consegue acolher até oito operadores e oferece a possibilidade de cada operador levar um ajudante, usando a mesma mesa.

“Embora tenhamos essas oito mesas, vamos precisar sempre de contar com reservar prévias. Isto porque temos equipamentos e utensílios, mas, são limitados. Não temos oito batedeiras de bolos, pro exemplo. então, vamos fazer e aceitar as reservas mediante equipamentos disponíveis”, esclarece.

O Zirkulu oferece direntes opções de aluguer uma vez que o espaço funciona no período da manhã, tarde e noite.

Sendo assim, a pessoa pode alugar uma mesa durante horas, reserva semanal ou mensal. Para aqueles que optarem pela reserva semanal ou mensal, o valor/hora é menor e há a vantagem de se poder armazenar, no espaço, as matérias-primas da sua confecção.

Um Cook Work é boa opção?

“Eu acredito que um cookworking é uma boa opção para a conjuntura económica actual, vem abrir mais uma opção para quem quiser testar o mercado sem correr tantos riscos, sem precisar fazer um investimento logo a partida que depois nunca se sabe no que pode dar. Dá alguma segurança ao empreendedor que sabe que pode ir ali e testar um conceito, ver onde pode ajustar, onde pode melhorar, recolher o feedback do mercado e depois, quando se sentir mais preparado, dá mais um passo a frente e abre um espaço próprio”, afirma Carla Palavra.