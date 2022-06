É isto que acontece ao seu corpo se comer demasiadas bananas

Comeu uma há pouco tempo, mas já está com vontade de comer outra? Todos sabemos que a banana é essencial para uma saúde de ferro. De acordo com um artigo publicado no Annals of the New York Academy of Sciences, além de potássio, a banana fornece uma grande quantidade de vitamina B6, que tem um papel importante na prevenção de insónias. Mas atenção: não deve abusar.

Investigadores da Universidade de Makerere, do Uganda, citados pelo portal Eat This, Not That, explicam que a banana contém uma quantidade substancial de ácido tânico (uma designação atribuída a várias substâncias orgânicas amareladas que são ligeiramente solúveis em água). E, embora seja inofensivo em pequenas doses, pode causar obstipação (dificuldade em regular a progressão das fezes ou a incapacidade total em evacuar) e, a longo prazo, tem um impacto negativo no microbioma (as bactérias do intestino) ou na saúde intestinal.

A flatulência e inchaço são outras duas consequências do consumo excessivo de bananas. Isto porque, esta fruta contêm sorbitol, um substituto do açúcar, que pode desencadear efeitos laxantes no corpo.