Comer banana todos os dias só traz benefícios à saúde

Em batidos, panquecas, ou simples, apenas descascada, são várias as formas que tem para comer bananas. Qual seja o método preferido, saiba que só está a trazer benefícios à sua saúde.

É uma fruta cheia de nutrientes e vitaminas, mas mesmo assim não deve ser comida em demasia.

De acordo com o nutricionista Shilpa Arora, o ideal é que no máximo consuma até três por dia.

Ajuda na perda de peso

As bananas são ricas em proteínas e fibras que ajudam a sentir-se cheio durante mais tempo. Desta forma vai conseguir evitar outro tipo de snacks menos saudáveis ao longo do dia. Pode optar por uma banana quando estiver com fome.

Vai conseguir adormecer mais rapidamente

Um dos aminoácidos mais presentes nas bananas é o triptofano. Ajuda a adormecer e tem mais efeito se comer antes mesmo de ir para a cama. O magnésio e o potássio são outros dos elementos que compõem esta fruta. Neste caso ajudam a relaxar os músculos.

Diminui o risco de desenvolver algum tipo de cancro

Segundo um estudo realizado na Suécia, os antioxidantes presentes nesta fruta diminuem o risco de ter cancro. A pesquisa foi feita para mulheres e indicou que o número ideal estava entre as quatro ou seis bananas por semana.

Vai ter mais energia

A fruta ajuda a que não se sinta cansado com tanta frequência, além de ser benéfico para qualquer tipo de atleta. Um estudo da Plos One encontrou uma relação direta entre o consumo de banana e o aumento de energia.

São importantes para a memória

A vitamina B presente nas bananas é benéfica para a capacidade cognitiva do cérebro. Segundo a BBC, são importantes para a memória.

Vai ficar uma pele melhor

Neste caso é o magnésio que se revela o elemento mais importante. Segundo o Havard Health, as bananas aumentam os níveis de colagénio e melhoram alguns problemas de pele, como acne ou pele seca.

O risco de anemia é menor

Em todo o mundo, são várias as pessoas que têm problemas de anemia. Juntar bananas à alimentação irá ajudar a diminuí-los. Neste caso, é o ferro presente na fruta que se torna fundamental.

Terá uma visão mais saudável

A vitamina A é uma das mais presentes nas bananas. Só vai trazer benefícios aos olhos, como melhorar a visão durante o dia e até trazer melhoras na visão noturna.