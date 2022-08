A poderosa bebida que ajuda a perder os (incómodos) quilinhos a mais

Sem uma boa alimentação e exercício físico, não prometemos milagres. Ainda assim, se é fã de chá verde, vai gostar de saber que esta bebida pode ser especialmente aconselhável no processo de emagrecimento. Quem o diz é a especialista Andrea Pereira, do hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no Brasil.

"O chá verde contribui para a perda de peso porque aumenta a temperatura do corpo e acelera a queima de calorias", explica, em declarações ao jornal Metrópoles. A bebida atua como um diurético acelera o metabolismo, inibe a absorção de gordura e ajuda a regular o açúcar no sangue. O chá verde provém da planta camellia sinensis. Contém magnésio, potássio, ácido fólico e vitaminas B, C e K, cafeína e é rico em antioxidantes. Os seus benefícios parecem não ter fim. Além de ser um aliado para quem pretende perder peso, previne o envelhecimento celular, ajuda a controlar a diabetes, reduz o risco de doenças cardiovasculares e reforça o sistema imunitário. Contudo, esta bebida é desaconselhada para grávidas e indivíduos com distúrbios hepáticos, renais ou cardiovasculares. O mesmo vale para quem tem gastrites, úlceras ou tensão alta.

