Cruza as pernas? Cuidado que pode ficar com um ombro mais subido

É um hábito de muita gente: sentar-se e cruzar as pernas. A verdade é que muitas vezes acaba por ficar numa posição mais confortável. Ainda assim, não quer dizer que seja bom para a saúde e está mesmo a prejudicar a postura.

Segundo o portal Healthline, quando nos sentamos durante largos períodos com a perna sobre o joelho, a pélvis tem tendência a girar e a inclinar. Passadas umas horas poderá sentir alguma dor na região lombar.

Os problemas maiores surgem a longo prazo. Uma das consequências é o desalinhamento da coluna. Um estudo publicado pelo Journal of Physical Therapy Science indicou que estes resultados negativos viriam do hábito de cruzar a perna pelo menos durante três horas por dia.

Ficar com um ombro mais subido do que o outro e com o pescoço empurrado para a frente acabam por ser outras possíveis consequências do cruzar de pernas.