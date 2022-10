Tábuas de madeira ou plástico? Quais são as melhores para usar na cozinha

Usar tábuas de madeira ou de plástico é um dilema na cozinha. É provável que até tenha as duas em casa. Qual delas costuma usar mais vezes? A verdade é que as duas podem servir para cortar, desde que sejam cuidadas da melhor forma.

Segundo o portal Consumer Reports, especialistas em segurança alimentar afirmam que as tábuas de madeira são mais propícias a armazenar bactérias, como salmonela. A cada corte que faz podem depois ser transmitidas para os alimentos.

Contudo, o uso adequado faz com que possa utilizar as duas em segurança. Uma das principais regras é não contaminar, ou seja, ter uma para cada tipo de alimentos. "Tenha uma tábua para corte de carne crua, peixe e aves” alerta Sana Mujahid, especialista em segurança alimentar.

“Tenha outra separada para alimentos prontos a comer, como pão, frutas e legumes. Isso irá evitar a contaminação cruzada”, continua. Limpar é outra das ações primordiais em todo o processo. Mesmo que corte apenas um pedaço de pão é importante que a lave em seguida.

As tábuas de plástico podem ir à máquina. No caso das de madeira o melhor é serem tratadas com um produto adequado. Não as guarde em zonas húmidas, tudo para evitar o crescimento de bactérias.

Assim que vir arranhões profundos, tanto na madeira como no plástico, é sinal que deve trocar de tábua. “As ranhuras só vão fazer com que as bactérias se prendam mais facilmente. O melhor é substituir quando estiverem muito marcadas”, explica Sana Mujahid.