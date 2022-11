Moradores promevem feira de saúde na Várzea

Um grupo de moradores da Várzea da Companhia, cidade da Praia, organizam amanhã,26, uma feira de saúde para teste do cancro da próstata, HIV SIDA, diabetes e da tensão arterial.

Num comunicado enviado ao Expresso das Ilhas, os moradores informam que a feira decorre das 9h00 às 16h00.

O evento que conta com a parceria da Delegacia de Saúde da Praia e Centro de Saúde da Fazenda, acontece na Escola EBI Girassol.

A actividade está enquadrada no Novembro azul – Luta contra cancro de Próstata.

De referir que segundo dados do Programa de Prevenção e Rastreio do Cancro (PPRC),os homens são os que mais morrem por cancro no país.

Esta doença representa 20 causa de morte e de evacuação em Cabo Verde