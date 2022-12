Do lixo ao artigo de decoração de festa. Conheça este Mundo Mágico

Imagine uma festa com lindas peças de decoração reciclando o lixo que é deitado fora. O Expresso das ilhas conheceu Simonia Monteiro, que transforma aquilo que, a princípio, parece sem valor, velho ou inútil.

Segundo conta, tudo começou com a preparação do aniversário da filha.

“Não queria que ninguém fizesse a decoração da festa que eu já tinha projectado. Não tinha dinheiro para comprar materiais de luxo, mas, como gosto e sei trabalhar com reciclagem fui aproveitando os cartões, esferovite e outros materiais que davam jeito para algumas criações e decorar”, narra.

Depois da festa da filha, Simonia recebeu a proposta de decorar uma outra festa infantil. Ali conheceu aquela que viria ser a sua parceira.

Juntamente com Zinha Lima, Simonia criou o Mundo Mágico aproveitando para ganhar um dinheiro extra com as peças produzidas.

Até agora, admite que o trabalho mais desafiante foi a produção de uma cómoda e um fundo de festa com formato de gelado.

“Levei uma semana para criar uma cómoda de papelão e um gelado. Mas, depois guardamos tudo para ser reutilizado em outras eventuais festas”, diz.

Para Simonia Monteiro decorar com reciclagem consiste em evitar o desperdício, reduzir o lixo do dia a dia e incentivar a reciclagem.