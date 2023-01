​Sugestões para este fim-de-semana

Para este fim-de-semana prolongado devido ao feriado na sexta-feira, 13, Dia da Liberdade e da Democracia, não deixe de consultar as nossas sugestões.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “De Neve e de Bruma, Di Nevi i di Serdson e ” de José Luiz Tavares, no Centro Cultural Brasil- Cabo Verde, às 17h00.

- Música ao vivo com Adi Alves e Katia Semedo, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Stand Up Comedy com Enrique Alhinho e Jailson Miranda, no espaço Pó D`Terra, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tríu di Fôgu, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- “Entre Fado e Morna” com participação do artista maiense Tibau Tavares na voz e guitarra e Mariana Martins (Portugal) na guitarra portuguesa, no Centrum Sete Sóis Sete Luas, na ilha do Maio, às 21h00 .

- Música ao vivo com Nice Band, no restaurante Nice Kriola, na praia, às 21h00.

- Festival Nhu Santo Amaro, na orla marítima, em Ponta de Atum, em Tarrafal de Santiago, às 22h00.

Sábado

- Apresentação do livro “À Espera das Trevas”, de C.Salgado, no espaço Eco Center em São Domingos, às 16h00.

- Apresentação do livro “Uma Pedra Contra o Firmamento”, de José Luiz Tavares, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago, às 17h00.

- Apresentação do livro “Boita i Raboita des Mundo”, do grupo teatral Tikai, no Polivalente João Teves, em São Lourenço dos Órgãos, às 18h00.

- Concerto musical “Lembra nôs Mestri” em homenagem a Fulgêncio Tavares - Anu Nobu, na Avenida N`toni Denti D`oru, no município de São Domingos, às 18h00.

- Música ao vivo com Zé Rui de Pina, Ulisses Português, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Apresentação do livro “Boita i Raboita des Mundo”, do grupo teatral Tikai, no Polivalente “Augusto Cabral”, em São Domingos, a partir das 19h00.