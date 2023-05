​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos várias sugestões. Em São Vicente decorre o "Txon-poesia", Festival Internacional de Poesia e Poética em Mindelo 2023, com a celebração da palavra com Stand do Livro, lançamentos, conversas, performances, exposições, cinema e Spoken Word Mindelo.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “Os Judeus Marroquinos de Cabo Verde” da autoria de José Alberto Rodrigues da Silva Tavim e Ângela Benoliel Coutinho e coordenado por Carol Castiel, no Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, às 17h00.

- Stand Up Comedy com Ricardo Fidalga e Christian Kiki, no Auditório do Centro de Artes e Cultura – CAC, na ilha da Boa Vista, às 20h00.

- Concerto em comemoração do Dia da África com Mamadu Sulabanku – lançamento do single Life, no pátio da CNAD, em São Vicente, às 20h30.

- Concerto com Mirri Lobo com convidadas como Zul Alves e Jenifer Solidade, no Auditório Nacional, na Praia, às 21h00.

- Grandes Concertos com Val Xalino - lançamento do disco “Imortal”, no Centro Cultural do Mindelo, às 21h00.

- Noites dançantes, no Seven Beach Club, na Praia, às 23h00.





Sábado

- Festa do jogo do título do S.L.Benfica, no Aqva, na Praia, às 14h00.

- Praia Poetry Slam - Bate Papo com Roberta Estrela D'Alva, na Câmara Municipal da Praia, às 16h00.

- Espectáculo de Acrobacia, Palhaços, Malabarismo, Danças e Perna de Pau com Circo Enigma, junto à Capela, entre as zonas de Pilão Cão/Alcatraz, na ilha do Maio, às 16h00.

- Cineclube de Assomada acolhe a exibição do filme “A Universitária”, de Lony Sidney Pires Alves, às 20h00.

- Música ao vivo com Katya Borges, Jorge Almeida, Bruno Lima e Adão Brito, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Rivaldo Bettencourt, no Horace Silver Lounge, Bar, na ilha do Maio, às 21h00.

- Live Show com Amílcar Semedo, no Poial Lounge, na Assomada, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Rosilda Ramos, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Festival da Música, no Salão Paroquial do Bairro Craveiro Lopes, na Praia, às 14h00.

- 12ª Edição de “Tudu Kriansa Kanta”, na Praça Katxás, em Santa Cruz, às 17h00.

- Meia-final da 3ª edição do The Voice Kids, no Mercado de Artesanato e Cultura, em Tarrafal de Santiago, a partir das 18h00.