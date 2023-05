​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões. Na Cidade da Praia decorre a III edição da CENA – Mostra de Filmes dirigido por mulheres. As actividades acontecem nos auditórios da Universidade de Cabo Verde e do Centro Cultural Português da Praia.

Sexta-feira

- Festa Cubana, no Secreto Ibérico gastrobar, na Praia, às 13h00.

- Música ao vivo com Deizi Mosso, no Royal Place, na Praia, a partir das 19h00.

- Residência musical e concerto com Tibau Tavares, no Centrum Sete Sóis Sete Luas, em São Filipe, ilha do Fogo, às 19h00.

- Show de lançamento do álbum “Di Lonji” de Elida Almeida, no espaço Warehouse, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Jossy Furtado, no Plaza Park, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre e Banda, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Mini-Festival Nossa Senhora de Fátima, na Calabaceira de Cidade Velha, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adão Brito e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- “Mambo Night” com DJ Dajones, no Mambo Beach Club, na Praia, à 00h00.





Sábado

- Música ao vivo com Katy Dias, no Esplanada Avenida, na Praia, às 20h00.

- Show de lançamento do álbum “Di Lonji” de Elida Almeida, no Mindel Hotel, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com o grupo Mondon de Eugénio Lima, no Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Festival 13 de Maio, junto à antiga EMPA, na Assomada, a partir das 22h00.





Domingo

- Música ao vivo com Nataniel Simas, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Stand Up Comedy com Cristian Andrade e Ricardo Fidalga, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.