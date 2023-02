Cabo Verde entre os destinos mais atractivos de 2023

A plataforma de viagens TripAdvisor revelou quais são os 25 destinos em alta em 2023 . Em primeiro lugar está Cuba, já a ilha do Sal aparece na 18ª posição, pelas suas praias de areia branca, que se “estendem ao longo de transparentes águas azul turquesa, perfeitas para um dia preguiçoso ao sol ou para a prática de desportos aquáticos radicais”.

Conforme a Tripadvisor, citada pela Cabo Verde TradeInvest, na turística ilha do Sal, mergulhadores e praticantes de snorkel podem observar uma grande variedade de peixes tropicais, tartarugas e golfinhos.

Em terra firme, os turistas podem “maravilhar-se com a miragem da Terra Boa, uma ilusão óptica de um lago tranquilo numa grande planície”.

A nomeação é feita com base em críticas e opiniões de viajantes e nas classificações recolhidas pelo Tripadvisor ao longo dos últimos 12 meses.

Já a Cabo Verde TradeInvest considera essa noemação um sinal importante da retoma do turismo em Cabo Verde, onde, de acordo com as projeções oficiais, o número de chegadas de turistas deverá atingir em 2024 o patamar do período pré-COVID-19.

Confira os outros locais que fazem parte dos 25 destinos: