Afugente os insetos e deixe a cozinha cheirosa com esta mistura caseira

Entra na cozinha e depara-se com uma invasão de moscas sem fim à vista? Pois bem, há solução. Quem o garante é o portal Informe Brasil, que recomenda a utilização de uma mistura caseira que promete afugentar estes e outros intrusos. O melhor? Também deixa um cheirinho maravilhoso no ar.

Num frasco com doseador em spray, coloque uma chávena de água e meia chávena de vinagre branco. Junte 10 gotas de óleo essencial de lavanda e outras 10 de eucalipto e hortelã-pimenta. De seguida, agite bem a mistura para garantir que os óleos essenciais ficam bem distribuídos.

Agora que já tem a mistura pronta a ser usada, borrife generosamente as áreas onde as moscas costumam acumular-se, como janelas, portas e balde do lixo. Repita o processo a cada dois ou três dias para manter os insectos afastados.

Para evitar que as moscas voltem a entrar em sua casa, borrife a mistura ao redor das entradas, como portas e janelas.