Devia (mesmo) substituir estes objectos com mais frequência

Com o stress do dia a dia torna-se fácil esquecer a manutenção de certos objectos essenciais em todas as casas. É, no entanto, importante lembrar que algumas coisas acumulam bactérias, sujidade ou, simplesmente, tornam-se menos eficaz com o uso. Quais? Consulte a lista da Better Homes and Gardens.

Panos de cozinha. Deve ser lavados e substituídos de poucos em poucos dias, especialmente quando são utilizados regularmente;

Filtros de água. Normalmente, o filtro de água do frigorífico deve ser mudado de seis em seis meses e o filtro do jarro de água de dois em dois meses;

Escovas dos dentes. Devia trocar a cada três ou quatro meses;

Especiarias. Troque as especiarias inteiras e as ervas secas de um em um ou de dois em dois anos e as especiarias moídas todos os anos;

Cortinas de duche. Substitua anualmente ou aos primeiros sinas de bolor;

Esponjas de cozinha. Deve substituir ou limpar a sua a cada uma ou duas semanas;

Esponjas de maquilhagem. Substitua a sua aproximadamente de três em três meses.

