Só precisa de um limão para deixar os tapetes como novos

Infelizmente, os tapetes que estão nos locais mais movimentados da casa ficam sujos, com manchas e nódoas 'em três tempos'. Isto, com o tempo, resulta em cheiros desagradáveis, mas existem formas de eliminá-los. Como? Alicia Sokolowski, a presidente e co-CEO da AspenClean, citada no website de Martha Stewart, aconselha que use um limão.

Trata-se de uma dica muito simples e "o aroma cítrico ajuda a neutralizar os odores". Quer experimentar? Primeiro tem de aspirar com muito cuidado para remover sujidade e detritos. Depois tem de "espremer o sumo de alguns limões para um frasco de spray e dilui-lo com água". Pulverize a solução de limão em cima do tapete. Tente não molhar demasiado o tapete. Deixe a mistura secar completamente ao ar e, depois, aspire-o outra vez para levantar as fibras e remover quaisquer partículas restantes.

