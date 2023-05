​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões. Para quem está na Cidade da Praia acontece, esta sexta e sábado, a 29ª edição do Festival da Gamboa, na praia da Gamboa, que terá actuação de mais de 20 artistas nacionais.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “A Minha dor (in)visível" de Geraldina Almeida, no Salão Nobre Nha Nácia Gomi, em Santa Cruz, às 16h00.

- Partilha “Xand na Cidade e amigos”, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.

- Concerto Som di terra com Zito Kaumy Quarteto, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Rivaldo Bettencourt, no Plaza Park, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Mindela Soares, Manel di Candinho, Lulan e Bruno Lima, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Tote Xinoca e Ady Alves, no restaurante Avis, na Praia, às 13h00.

- Festival Santa Rita 2023, com actuação de diversos artistas, em Achada Biscainho, em Tarrafal de Santiago, a partir das 20h00.

- Live Show com Zé di Txarku, no Poial Lounge, na Assomada, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Sara Andrade e Cirilo, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Segunda eliminatória da 3ª edição do The Voice Kids, no Mercado de Artesanato e Cultura, a partir das 18h00.