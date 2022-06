Sugestões para fim-de-semana

Para quem quer passar um fim-de-semana diferente temos aqui algumas sugestões. Se está na ilha do Sal sabe que decorre por estes dias, a 4ª edição do Festival de Literatura Mundo-Sal e o Festival Nacional de Teatro (SalEncena).

Sexta-feira

- Apresentação da Antologia “ Mulheres e Seus Destinos”, II Volume, coordenada por Lena Marçal, no Centro de Acolhimento para Crianças com Vulnerabilidades Especiais, em São Vicente, às 16h30.

- Música ao vivo no Cabana com Tote Xinoca, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, a partir das 20h00.

- Apresentação do álbum “Norcabo” de Ary Morais e Band, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Praia, às 20h00.

- Concerto musical com Ceuzany e Banda, no espaço musical Gamboa, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com VA, no restaurante/bar Tronku, na Praia, às 21h00.

- Animação musical com Johnnie Walker, no Crystal Lounge, São Vicente, às 21h00.

- Noite brasileira com actuação de Mário Rui Gamboa e Live Band, no espaço INK Lounge, na Praia, às 23h00.





Sábado

­- Grupo teatral infantil do CAC, apresenta peça teatral Infantil "Os Saltimbancos", no auditório Luís Rendall – Centro de Artes e Cultura, em Sal Rei, às 18h00.

- Concerto intimista com Adé Costa, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h30.

- Live Music com Tote Xinoca, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Kátia Semedo e Banda, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Apresentação do álbum “Norcabo” de Ary Morais, no Mercado de Artesanato, em Tarrafal de Santiago, às 21h00.

- Live Show com Vitor Duarte, no espaço Poial Lounge, na Assomada, às 21h00.

- Live Concert com Deizi Cruz, no Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00.

Domingo

- Música ao vivo com Leroy Pinto, na Shell Avenida Cidade de Lisboa, na Praia, a partir das 18h00.

- Concerto musical Tributo "To My Father" com Voginha e Amigos, na Povoação Velha, na Boa Vista, às 19h00.