Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões desde lançamento de livro, teatro e música ao vivo.

Sexta-feira

- After work com DJ El Fofo, no Mansa Floating Hub, em São Vicente, às 17h00.

- Concerto “Superason di Nhanha” com actuação de Zé Rui di Pina, Amílcar Baptista, Toti Xinoca e Deize Mosso, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 19h00.

- Animação musical com Ady Alves e Zuleica Rosário, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Etiene Montrond, no Kebra Cabana, na Praia, a partir das 20h00.

- Live concert com Kátia Semedo, no Grace Évora Lounge, na Praia, às 21h00.

- Actuação da banda sul-africana Mi Casa, no Hangar 7, na Praia, às 23h00.





Sábado

- Lançamento do livro “A Última Lua de Homem Grande” de Mário Lúcio Sousa, na Biblioteca Municipal de Tarrafal de Santiago, às 18h00.

- Apresentação do espetáculo da Cia de Teatro Fladu Fla "Minis di 2000", no Auditório Nacional, na Praia, às 19h30.

- Música ao vivo com Leroy Pinto e Banda formada por Salliff e Wisley, no Bar Tropikal, na ilha do Maio, às 21h00.

- Espectáculo “Para Atravessar Contigo o Deserto do Mundo”, no ALAIM, São Vicente, às 21h00.

- Espectáculo musical “Só Mulher” com Solange Cesarovna, Carmen Silva, Gabriela Mendes, no Hotel Porto Grande, São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Katy Dias, no Horace Silver Lounge Bar, na ilha do Maio, às 21h00.