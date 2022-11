Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana seleccionamos algumas sugestões onde não podia faltar música ao vivo e o Festival Mindelact que decorre até domingo, 13, na cidade do Mindelo.

Sexta-feira

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues e Ulisses Português, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Concerto musical com a artista francesa M'ilie & Banda, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h45.

- Concerto musical com Danisia e Banda, no Mansa Floating Hub, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Salliff, no Horace Silver Lounge Bar, no Maio, às 21h00.

- “Friends and Friday” com Elsa Fernandes e Banda, no restaurante Aqva, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Feira Gastronómica “Purba Midju”, em Chão Bom, Tarrafal de Santiago, a partir das 09h00.

- Desfile de colecção Jeans, no restaurante bar Tronku, na Praia, às 16h00.

- Comemoração de 49 anos da cultura Hip Hop, na Praça Cancelo, concelho de Santa Cruz, às 18h00.

- Sessão de estreia do documentário intitulado "mama" realizado por Natasha Craveiro, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 18h30.

- Música ao vivo com Hélida Camachynha, no restaurante Pó D`Terra, na Praia, a partir das 19h30.

- Serenata em comemoração ao centenário do nascimento de Djindjung, nas ruas de Sal Rei, na Boa Vista, às 19h30.

- Música ao vivo com Hilar Silva e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- “Festa Sabadaus” com actuação musical de alguns artistas, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Leroy Pinto, no Horace Silver Lounge Bar, no Maio, às 21h00.

- “Noite das Lendas” com actuação de Beto Dias, Suzana Lubrano, Chando Graciosa, Zé Carlos e Titio di Belo Freire, no Espaço L, na Praia, às 22h00.





Domingo

- Música ao vivo com Sara Andrade e Cirilo, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.