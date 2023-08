Livre-se das moscas da fruta com estas dicas muito eficazes

Ninguém gosta de encontrar moscas teimosas, especialmente as da fruta, em casa. É, no entanto, um problema muito comum durante as estações mais quentes do ano. Felizmente existem truques muito úteis nestas alturas. Os especialistas da Good Housekeeping dão dicas.

Consegue resolver o problema em apenas cinco passos muito simples. Primeiro, encha um copo grande e alto, como um de cerveja, com vinagre de sidra de maçã. Depois, coloque umas gotas de líquido da loiça em cima e, finalmente, água. Misture os ingredientes. O objetivo é criar algumas bolhas em cima. Quando terminar coloque o copo no local que foi invadido pelas moscas e 'voilà'. Como é que isto funciona? Normalmente, as moscas da fruta são atraídas pelo cheiro das maçãs do vinagre, voando até ao copo e, graças a todas as bolhas que ficaram em cima, não conseguem sair de lá.

