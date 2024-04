Pode desentupir os ralos e sanitas com detergente da roupa. Sabia?

Gosta de aprender coisas novas? Muitos não sabem, mas com detergente para a roupa e água muito quente consegue desentupir um ralo e uma sanita, afirmam os especialistas da Better Homes and Gardens. Curioso? Basta seguir com muita atenção as instruções.

Para um ralo que está ligeiramente entupido, aconselham que despeje ¼ de chávena de detergente líquido para a roupa no ralo. Depois, aguarde entre 15 a 20 minutos e, em seguida, deite cuidadosamente "água muito quente (a ferver, se possível) no ralo" para remover o que está a causar o problema. Já na sanita, recomendam que coloque meia chávena de detergente líquido ou em pó na sanita e o deixe repousar durante 15 a 20 minutos. Para terminar despeje cuidadosamente água a ferver na sanita e puxe o autoclismo.

