O que deve fazer para manter os ratos longe de sua casa

Infelizmente, as estações mais frias aumentam, significativamente, as hipóteses de encontrar ratos em casa. Porquê? Quando as temperaturas descem estas pragas tentam encontrar refúgios confortáveis e mais quentes. Para garantir que não invadem a sua casa, no site BestLife, especialistas partilharam algumas dicas muito úteis.

O que deve fazer para manter os ratos longe de sua casa: Inspeccione as suas portas com a ajuda de uma lanterna, tente encontrar buracos pequenos onde os ratos conseguem entrar e tape-os;

com a ajuda de uma lanterna, tente encontrar buracos pequenos onde os ratos conseguem entrar e tape-os; Verifique se não existem outros pontos de entrada , especialmente em locais como "os alicerces, as paredes exteriores e as áreas do telhado, para detectar quaisquer lacunas, fendas ou buracos", explica Jim McHale, entomologista.

, especialmente em locais como "os alicerces, as paredes exteriores e as áreas do telhado, para detectar quaisquer lacunas, fendas ou buracos", explica Jim McHale, entomologista. Garanta que não existem "quaisquer fugas em canos, pias, banheiras e sanitas " e, no geral, "certifique-se de que não existem zonas de água parada à volta da sua casa que os ratos possam utilizar como fonte de água", aconselha McHale;

" e, no geral, "certifique-se de que não existem zonas de que os ratos possam utilizar como fonte de água", aconselha McHale; Faça uma limpeza e preste especial atenção à cozinha, às áreas de despensa e a todos os locais onde a comida tende a acumular-se". Reorganize a dispensa e guarde todos os alimentos selados em locais fora do alcance;

e preste especial atenção à cozinha, às áreas de despensa e a todos os locais onde a comida tende a acumular-se". Reorganize a dispensa e guarde todos os alimentos selados em locais fora do alcance; Mantenha os ramos das árvores longe da casa e os arbustos aparados.

