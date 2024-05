Faça isto e o frigorífico vai ficar a cheirar maravilhosamente

Nota um cheiro nauseabundo vindo do frigorífico? E quando foi a última vez que o limpou? Não deixe para amanhã o que pode limpar hoje. De acordo com o Informe Brasil, só precisa de quatro ingredientes para fazer uma super limpeza a este eletrodoméstico e deixá-lo a cheirar como no primeiro dia.

O truque é simples. Num recipiente, misture uma colher de chá de ácido cítrico, água e algumas gotas de um óleo essencial à sua escolha. De seguida, basta colocar a mistura no frigorífico para eliminar os odores desagradáveis e deixar um aroma cítrico fresco.

