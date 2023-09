Bicarbonato de sódio tem múltiplas funções. É um ingrediente natural e amigo do ambiente, mas, infelizmente, algumas superfícies e objetos não o suportam. Porquê? É abrasivo e alcalino, características que causam estragos, irreversíveis, em alguns materiais.

Por isso, na Woman & Home, Bunmi Scott, fundadora da It's All About Eco, uma empresa de comércio eletrónico especializada em produtos essenciais para um estilo de vida ecológico e produtos de limpeza ecológicos, enumerou algumas das superfícies que nunca deve limpar com isto.

Superfícies que nunca deve limpar com bicarbonato de sódio: