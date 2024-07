​Anilton Cabral no desfile Alta Sartoria 2024 com Dolce & Gabbana

O modelo cabo-verdiano Anilton Cabral regressou à passerelle internacional com Dolce & Gabbanna para o casting do desfile Alta Sartoria 2024, na Itália.

Segundo uma nota da agência Da Banda, o desfile da casa italiana teve lugar na Sardenha, no Forte Village, com o conceito de enaltecer as mais ricas tradições culturais da ilha mediterrânea, inspiração no emblemático desfile de Sant’Efifisio.

Anilton Cabral deu vida à arte apresentada, cheio de elegância e charme, que evidencia a filosofia da Alta Sartoria, Fatto a Mano, ou “Feito à mão”.

Natural de Cabo Verde, Anilton volta a trabalhar para a maison Dolce & Gabbanna e enriquece assim o seu percurso na indústria da moda internacional.

Anilton Cabral começou a dar os primeiros passos no mundo da moda, em 2015, quando foi eleito Mister Liceu Domingos Ramos, na cidade da Praia. Passou a fazer parte da agência Da Banda Model Management desde 2017.

Em 2019, a Da Banda Model Management alterou a sede para Lisboa (Portugal) e iniciou o scouting no mercado português.

A agência de modelos, criada em Luanda (Angola), foca-se no scouting e gestão de carreira de top models internacionais como Amilna Estevão, Blésnya Minher e a modelo cabo-verdiana, Alécia Morais.