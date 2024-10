João Paulo, o “Raio Power”: de inventor autodidacta a youtuber sonhador

João Paulo, mais conhecido como Raio Power, é um jovem de 22 anos, nascido e criado em Achadinha Pires, bairro da cidade da Praia, que agora vive em Portugal. Lá, trabalha duro para cobrir os custos do dia-a-dia, já que o sonho de cursar uma faculdade ainda não cabe no orçamento. Mas, como gosta de mostrar no seu canal no YouTube e Tik Tok, nada apaga o brilho dos seus sonhos.

Desde pequeno, com cerca de seis anos, João já se destacava. “Sempre gostei de inventar ‘engenhocas’, fazer coisas grandes com pouco material”, conta ao Expresso das Ilhas. Criatividade e inovação sempre estiveram no seu DNA. Embora na escola não fosse o melhor aluno – na verdade, foi considerado um dos piores –, João nunca deixou de criar. Até nas aulas de matemática, onde outros seguiam fórmulas prontas, o jovem conta que inventava as suas próprias. Reprovou várias vezes, chegando até a perder o direito de estudar no Liceu Domingos Ramos, e transferiu-se para outra escola. Mas nada disso foi capaz de frear o seu espírito criativo. “Tudo que sei, aprendi sozinho”, conta orgulhoso. E essa aprendizagem autodidacta levou-o a criar uma variedade de invenções: uma fechadura que abre sem chaves, um alarme antirroubo, uma campainha inovadora e até um ‘drone’. A sua criação favorita? O alarme RK360, projectado para garantir a segurança das casas de forma eficaz e moderna. Hoje, com o seu canal no YouTube, Raio Power inspira outros a não desistirem dos seus sonhos, mesmo quando os recursos parecem escassos. O seu maior desejo é um dia conseguir trabalhar na área de tecnologia, electrónica ou robótica, onde a suas criações possam brilhar ainda mais. Enquanto isso, Raio Power continua inovando e sonhando.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.