​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, exposição, stand up comedy e oficina criativa.

Sexta-feira

- Abertura da exposição de pintura “Fusões: Arte Clássica e Africana em Diálogo” da artista plástica Nanda Santoro, no Ponto d’Arte Café no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 17h30.

- Oficina Criativa de Natal "Árvores de Natal Recicladas", no Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 18h00.

- Noite Cabo-verdiana com Melissa e Josué, na Esplanada Hotel Falucho, em Santa Cruz, a partir das 19h00.

- Música ao vivo com Sivy Gomes, EJ Will e Raf Pires, no Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com as batucadeiras do grupo Mondmn, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Tote Xinoca e Caluca Tavares, na Padaria Montrond, em Achada São Filipe, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Mirian Luz, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Paló e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Concerto de lançamento do álbum “Moda Antiga” de Lucibela, no Auditório Nacional, na Praia, às 21h30.

- Lembra Tempo com DJ Dennis, no MG Club, em São Vicente, às 23h00.

- Música ao vivo com Darri Gonçalves e Live Band, na Underground, na Praia, às 23h30.





Sábado

- Stand Up Comedy com Jailson Miranda, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 18h00.

- Concerto Bitina Lopes e Banda Serenata, no Ribeirinha 2, em São Vicente, às 19h30.

- 7ª Edição de Dja d´Sal Awards, no Club ASA, ilha do Sal, às 20h00.

- Música ao vivo com Rosilda Ramos, no Poial Lounge, na Assomada, às 20h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, no espaço Djarmai, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Noite Cabo-verdiana com Tino e Banda Maravilha, no restaurante Nice Kriola, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Dary, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Yacine Rosa, Ulisses Português, Ejay e Ndu, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- 11ª Edição da Morna Fest, em São Filipe, ilha do Fogo, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Duo Melodia, no restaurante Falucho, em Santa Cruz, a partir das 13h00.