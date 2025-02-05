Ecolustre e o charme de transformar lixo em luxo

Quem olha para as peças decorativas da Ecolustre dificilmente imagina que, um dia, foram apenas garrafas esquecidas num bar, potes de picles ou até caixas de transporte abandonadas. Mas, nas mãos de Romina, fundadora do projecto, cada objecto descartado ganha nova vida e o que seria descartado vira vaso, luminária ou peça de decoração com pinta de boutique.

“Desde criança sempre tive essa mania de transformar tudo. Se estava esquecido, eu dava-lhe uma nova cara”, conta ao Expresso das Ilhas, Romina Monteiro.

Esse “bichinho” nunca a largou e, anos depois, foi no meio de pedidos de clientes do turismo local, na Ilha do Sal, que o talento se tornou negócio.

Assim, em Janeiro, Romina recebeu o convite para participar da Feira do Empreendedorismo.

“Pensei, como vou organizar tudo em três semanas?”, narra. Mas, em tempo recorde nasceu a marca Ecolustre, com redes sociais, panfletos e até cartões de visita prontos para brilhar em Santiago.

Hoje, gesso, juta e vidro são os protagonistas da sua arte sustentável. O gesso, pela versatilidade; a juta, por ser reciclável e cheia de textura; e o vidro, que Romina chama de “maior tesouro”.

E não é só em peças soltas: casamentos, festas de formatura e até apartamentos inteiros já ganharam charme sustentável com criações da Ecolustre.

“O maior desafio não é a matéria-prima, é dar-lhe um acabamento refinado, com cara de produto de luxo, mas sem perder a alma artesanal”, explica.

Para Romina, cada peça reciclada é mais do que decoração, é um convite à reflexão.

“Mais do que um vaso bonito, é uma lembrança de que podemos reduzir, reutilizar e repensar os nossos hábitos”, diz.

E os planos não param. Além de sonhar com exposições em galerias, Romina quer criar oficinas para jovens aprenderem a transformar descartes em fonte de rendimento.

Porque, no fundo, como a própria diz, “cada objecto rejeitado é um tesouro à espera de brilhar outra vez”.