​Sugestões para fim-de-semana

PorExpresso das Ilhas,10 out 2025 10:38

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como apresentação de livro e música ao vivo.

Sexta-feira

- Apresentação do livro “A Menina dos Pés Descalços”, da autora Jéssica Fortes, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Sal, às 17h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Albertino Évora, Ericles Santos e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.


Sábado

- VIII Gala Internacional de Dança em Cadeira de Rodas, na Assembleia Nacional, na Praia, às 20h00.

- Meia-final da 7ª edição do Concurso de Vozes: Instituições/Profissões, no Mercado de Artesanato e Cultura, em Tarrafal de Santiago, a partir das 20h00.

- Concerto com Jorge Humberto e Banda, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Ulisses Português, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.


Domingo

- Música ao vivo com batucadeiras Herança di Nos Terra, no restaurante Falucho, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

