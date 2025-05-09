​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Lançamento do livro “Fidju di Rezistênsia”, de Maria José Veiga, na Biblioteca Bibinha Cabral, em Tarrafal de Santiago, às 16h00.
- Lançamento do livro “O Acolhimento do Princípio da Autonomia Local na Constituição de Cabo-verdiana de 1992", Marcelo Pina Araújo, na Biblioteca Nacional, na Praia, às 17h45.
- Apresentação do espectáculo “As seis mulheres de Cabral” de Raiz de Polon e Nádia Monteiro Nanque, no Centro Cultural Português, na Praia, às 19h00.
- Música ao vivo com George Tavares, na esplanada Shell de Terra Branca, na Praia, às 19h00.
- Abraço musical com Nádia e Banda, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h30.
- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.
- Noite especial com as Batucadeiras Mondon, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Hernani, na Rua Pedonal de Mindelo, em São Vicente, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Gala Nos Morna, na Le Gout de Grills, em São Vicente, às 20h30.
- Música ao vivo com Nataniel Simas e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Encontro de Gerações, na discoteca Caravela, em São Vicente, a partir das 23h00.
Sábado
- Desfile de Carnaval em comemoração do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, na Praça Dom Luís, em São Vicente, às 17h00.
- Animação com DJ Kuda, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 17h00.
- Concerto musical no Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, Centro Histórico da cidade de Calheta, em São Miguel, a partir das 17h30.
- Final do Concurso de Vozes, no Mercado de Artesanato e Cultura, Tarrafal de Santiago, a partir das 19h00.
- Música ao vivo com Maky, na Rua Pedonal de Mindelo, em São Vicente, a partir das 20h30.
- Concerto intimista com Djoyss e Banda, no espaço Sonho, em São Vicente, às 20h30.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Ronilda Ramos, Ericles Santos, Emerson Araújo e Tidey Carvalho, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Hernâni e Tony, no Cantinho da Sheila, Norte de Baía 1, em São Vicente, às 21h30.
Domingo
- Caminhada até à Baía de Angra, concentração em frente à Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago, a partir das 07h00.
- Música ao vivo com Justino, na Rua Pedonal de Mindelo, em São Vicente, a partir das 20h30.