​Sugestões para fim-de-semana

PorExpresso das Ilhas,17 out 2025 9:33

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento do livro, desfile de Carnaval, música ao vivo e caminhada. No sábado, 18 de Outubro, celebra-se o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, este ano, o acto central acontece no município de São Miguel, onde estão programadas várias actividades.

Sexta-feira

- Lançamento do livro “Fidju di Rezistênsia”, de Maria José Veiga, na Biblioteca Bibinha Cabral, em Tarrafal de Santiago, às 16h00.

- Lançamento do livro “O Acolhimento do Princípio da Autonomia Local na Constituição de Cabo-verdiana de 1992", Marcelo Pina Araújo, na Biblioteca Nacional, na Praia, às 17h45.

- Apresentação do espectáculo “As seis mulheres de Cabral” de Raiz de Polon e Nádia Monteiro Nanque, no Centro Cultural Português, na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com George Tavares, na esplanada Shell de Terra Branca, na Praia, às 19h00.

- Abraço musical com Nádia e Banda, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h30.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, às 20h00.

- Noite especial com as Batucadeiras Mondon, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Hernani, na Rua Pedonal de Mindelo, em São Vicente, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Gala Nos Morna, na Le Gout de Grills, em São Vicente, às 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Encontro de Gerações, na discoteca Caravela, em São Vicente, a partir das 23h00.


Sábado

- Desfile de Carnaval em comemoração do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, na Praça Dom Luís, em São Vicente, às 17h00.

- Animação com DJ Kuda, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 17h00.

- Concerto musical no Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, Centro Histórico da cidade de Calheta, em São Miguel, a partir das 17h30.

- Final do Concurso de Vozes, no Mercado de Artesanato e Cultura, Tarrafal de Santiago, a partir das 19h00.

- Música ao vivo com Maky, na Rua Pedonal de Mindelo, em São Vicente, a partir das 20h30.

- Concerto intimista com Djoyss e Banda, no espaço Sonho, em São Vicente, às 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odaiiline, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Ronilda Ramos, Ericles Santos, Emerson Araújo e Tidey Carvalho, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Hernâni e Tony, no Cantinho da Sheila, Norte de Baía 1, em São Vicente, às 21h30.


Domingo

- Caminhada até à Baía de Angra, concentração em frente à Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago, a partir das 07h00.

- Música ao vivo com Justino, na Rua Pedonal de Mindelo, em São Vicente, a partir das 20h30. 

17 out 2025 9:33

17 out 2025 10:22

