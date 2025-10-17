​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como lançamento de livro e música ao vivo.

Sexta-feira

- Lançamento de livro sobre "Nacional Populismo", de Adilson Valadares, na Biblioteca Nacional, na Praia, às 18h00.

- Concerto de Bolso com Albertino Évora, na Recepção da Sede do Banco Interatlântico (Chã de Areia), na Praia, às 19h00.

- Música ao vivo com Miriam Luz e Nuno Chantre, na esplanada Shell Terra Branca, na Praia, às 19h00.

- Abraço musical com Anísio e Banda, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h30.

- Música ao vivo com Djoyss, Voginha e Samu, na Casa da Morna by Buxa, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Sextou com batucadeiras Raiz de Tambarina, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Katia Semedo, Khaly, Adão Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Concerto de Lua Nova com Khyra Tavares, no restaurante Nautilus, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Noite de Tocatina com Nonô e Victor, no espaço Rubera, em São Domingos, às 20h00.

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, no restaurante Ipanema Farol, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre, Ericles Santos, Ejay Santos e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Serenata em celebração do mês da cultura cabo-verdiana, na Pedonal Ildo Lobo, na cidade de Santa Maria, na ilha do Sal, às 19h00.

- Tarde de Tocatina com Quim De Nanda e Celestino, no espaço Rubera, em São Domingos, às 20h00.