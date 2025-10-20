Cabo Verde estreia-se no Miss Universo com Prissy Gomes

Prissy Gomes representa Cabo Verde pela primeira vez, no concurso Miss Universo 2025, a decorrer no próximo dia 21 de Novembro.

“Apresento-me como Prissy Gomes, a primeira Miss Universo Cabo Verde 2025, símbolo de coragem, elegância e do espírito indomável da nossa nação”, escreveu a modelo numa publicação feita no seu Instagram na noite deste domingo, 19.

Na mensagem, Prissy Gomes disse que esta jornada não é apenas sobre beleza e sim sobre quebrar barreiras, inspirar mulheres e mostrar ao mundo que até as ilhas mais pequenas podem brilhar com mais força.

A jovem acrescenta ainda que esta conquista é dedicada a todas as raparigas que ousam sonhar para lá do horizonte, a cada mãe, irmã e filha que acredita que a grandeza não conhece fronteiras.

“Este é o momento de Cabo Verde. Esta é a nossa voz no palco do Miss Universo. E isto é apenas o começo”, conclui.

Segundo o Balai CV, Prissy Gomes é natural do interior de Santiago e atualmente vive entre Londres e Paris, é modelo internacional, atriz e apresentadora, tendo já figurado em revistas como Grazia e L’Heure.

Detentora dos títulos Miss Grand Cape Verde 2018 e Miss África 2021, é também uma figura destacada nas redes sociais, com mais de um milhão de seguidores e presença frequente no tapete vermelho de Cannes.

Além da carreira artística, Prissy é fundadora do projeto “Educar é Libertar”, que apoia meninas e jovens mulheres cabo-verdianas. A modelo defende que a educação é “a forma mais poderosa de liberdade” e pretende, através da iniciativa, criar oportunidades entre Cabo Verde e a Europa, promovendo o empoderamento feminino e o aprendizado digital.

O Miss Universo 2025 será realizado no dia 21 de Novembro de 2025 em Pak Kret, Tailândia.

É um dos concursos de beleza mais prestigiados do mundo, realizado anualmente desde 1952.

Reúne candidatas de dezenas de países que competem não apenas pela beleza física, mas também pela inteligência, carisma e capacidade de representar os valores e a cultura das suas nações. O título de Miss Universo é atribuído à concorrente que melhor personifica esses ideais.