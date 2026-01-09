​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Apresentação do livro “Salão Azul”, da autora Elsa Figueira, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Sal, às 17h00.
- Sextou com DJ Rapha Rodriguez, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 17h00.
- Música ao vivo com Celeste Cividino, na Nautilus, em São Vicente, a partir das 19h20.
- Música ao vivo com Khyra, no Cremositos, em São Vicente, a partir das 20h00.
- Música ao vivo com Tainara Moreira, no Poeta Lounge, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adao Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Concerto Intimista com Calú Moreira e Banda, no Sonho, em São Vicente, às 21h00.
- Ladies Night com DJs Djonnky e Eddy Tavares, no Crystal Lounge Club, na Praia, a partir das 22h00.
Sábado
- Cruzeiros do Norte realiza Assalta Abertura do Carnaval 2026, na Rotunda de Ribeira Bote, em São Vicente, às 16h00.
- Pagode de Mesa com Samba, no Castilho, em São Vicente, às 19h00.
- Música ao vivo com Joseane, no Cremositos, em São Vicente, a partir das 20h00.
- Noite de Tocatina com Renato, Nando e Lulan, no espaço Rubera SD, em São Domingos, às 20h00.
- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues e Ulisses Potugues, no restaurante Ipanema Farol, na Praia, às 20h00.
- Música ao vivo com Mindela, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Miriam Luz, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.
- Música ao vivo com Zé Viola, Yuri da Graça, Adao Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.
- Despedida de Emigrantes com actuação de artistas, no Atlantis, Antiga Empa, na Assomada, às 21h00.
- Música ao vivo com Nay e Amigos, no Brock D´ Rotcha, em São Vicente, às 22h30.
Domingo
- Música ao vivo com Mindela Soares e Manuel di Candinho, no restaurante Ipanema Farol, na Praia, a partir das 13h00.
- Música ao vivo com Tote Xinoca, no espaço Djarmai, na Praia, às 13h30.
- Tarde de Tocatina com Ariana e Paulo, no espaço Rubera SD, em São Domingos, às 16h00.
- 90 Performance “Identidade e Poesia”, na Praça Ntoni Denti D´Oru, em São Domingos, às 18h00.
- Música ao vivo com Justino, no Cremositos, em São Vicente, a partir das 20h00.