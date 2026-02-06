​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como a gala do Ano Novo Chinês, música ao vivo, exibição de filmes e apresentação de livro. Também haverá desfile de Carnaval de jardins e escolas em vários pontos do país.

Sexta-feira

- Desfile de Carnaval de pré-escolar, em frente à Câmara Municipal dos Mosteiros, na ilha do Fogo, às 12h00.

- Apresentação do livro “A Transição Democrática em Cabo Verde – Uma Perspectiva Crítica”, de José Tomás Veiga, na Biblioteca Nacional, na Praia, às 17h00.

- Música ao vivo com Eri Gomes, no "Nôs Tradison", em São Vicente, às 18h00.

- Música ao vivo com Maky, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Fatu Criolinhas e Banda da Casa, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.

- Mário Lúcio com Concerto Passion, no Auditório Nacional, na Praia, às 21h00.

- Musica ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adao Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Musica, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Miriam Luz, no Underground, na Praia, às 23h00.





Sábado

- Gala do Novo Ano Chinês, no Auditório Nacional, na Praia, às 19h00.

Noite de Tocatina com a Banda Rimanasom, na Rubera SD, em São Domingos, às 20h00.

- Música ao vivo com Nádia, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.

- Dia dos Namorados com concerto musical com Tcheka, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Tainara Moreira, no Poeta Lounge na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Danyleme, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.

- Exibição do filme “The Bodyguard” (1992), no Cine Mindelo, às 21h00.

- Concerto intimista com Rosa Mestre e Banda, no Sonho Studio Creative Hub, em São Vicente, às 21h00.

- Noite Romântica com Albertino Évora, Ulisses Português e Bruno Limas, no restaurante Quintal da Musica, na Praia, às 21h00.

- 49ª Edição do Baile do Amparo, no Hotel Porto Grande, em São Vicente, às 22h00.

- Música ao vivo com Diva Barros, no Djeu View Residencial, na Praia, a partir das 22h00.

- Festival Praia Baixo, no município de São Domingos, às 22h30.





Domingo

- Tarde de Tocatina com Amílcar Semedo, na Rubera SD, em São Domingos, às 16h00.

- Exibição do filme “Wicked: Parte 2”, no Cine Mindelo, às 18h00.

- Música ao vivo com Justino, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Leroy Pinto, no Hotel Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 20h00.