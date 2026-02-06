​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Desfile de Carnaval de pré-escolar, em frente à Câmara Municipal dos Mosteiros, na ilha do Fogo, às 12h00.
- Apresentação do livro “A Transição Democrática em Cabo Verde – Uma Perspectiva Crítica”, de José Tomás Veiga, na Biblioteca Nacional, na Praia, às 17h00.
- Música ao vivo com Eri Gomes, no "Nôs Tradison", em São Vicente, às 18h00.
- Música ao vivo com Maky, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.
- Música ao vivo com Fatu Criolinhas e Banda da Casa, no Djeu View Residencial, na Praia, às 20h30.
- Mário Lúcio com Concerto Passion, no Auditório Nacional, na Praia, às 21h00.
- Musica ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adao Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Musica, na Praia, às 21h00.
- Música ao vivo com Miriam Luz, no Underground, na Praia, às 23h00.
Sábado
- Gala do Novo Ano Chinês, no Auditório Nacional, na Praia, às 19h00.
Noite de Tocatina com a Banda Rimanasom, na Rubera SD, em São Domingos, às 20h00.
- Música ao vivo com Nádia, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h00.
- Dia dos Namorados com concerto musical com Tcheka, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Tainara Moreira, no Poeta Lounge na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com Danyleme, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 21h00.
- Exibição do filme “The Bodyguard” (1992), no Cine Mindelo, às 21h00.
- Concerto intimista com Rosa Mestre e Banda, no Sonho Studio Creative Hub, em São Vicente, às 21h00.
- Noite Romântica com Albertino Évora, Ulisses Português e Bruno Limas, no restaurante Quintal da Musica, na Praia, às 21h00.
- 49ª Edição do Baile do Amparo, no Hotel Porto Grande, em São Vicente, às 22h00.
- Música ao vivo com Diva Barros, no Djeu View Residencial, na Praia, a partir das 22h00.
- Festival Praia Baixo, no município de São Domingos, às 22h30.
Domingo
- Tarde de Tocatina com Amílcar Semedo, na Rubera SD, em São Domingos, às 16h00.
- Exibição do filme “Wicked: Parte 2”, no Cine Mindelo, às 18h00.
- Música ao vivo com Justino, na Taverna, em São Vicente, a partir das 20h00.
- Música ao vivo com Leroy Pinto, no Hotel Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 20h00.