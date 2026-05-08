​Sugestões para fim-de-semana

Sexta-feira
- Exposição venda em comemoração ao Dia da Mãe, na Escola Nova Assembleia, na Praia, às 10h00.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Ipanema Farol, na Praia, a partir das 17h00.
- Música ao vivo com LuísBaptista e músicos, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 19h00.
- Música ao vivo com Marcos Sousa e Jason Duvell, no restaurante Batuku, na Cidade Velha, às 19h00.
- Abraço Musical com Morabeza Duet, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h00.
- Concerto A Quatro mãos com Djosinha e Tchenta Neves, no CNAD, em São Vicente, às 20h00.
- Noite de Batuque com batucadeiras 16 Strela, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Concerto intimista com Markus,Ronny e Lúcio Vieira, no Sonho Studio Creative Hub, em São Vicente, às 21h00.
- Música ao vivo com Nataniel Simas, Seca Couto, Adao Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música,na Praia, às 21h00.
- Lançamento do novo álbum "Legacy", de Nelson Freitas, no Hangar 7, na Praia, às 21h00.
Sábado
- Celebração do primeiro aniversário do Espaço Rubera, em São Domingos, às 16h00.
- Música ao vivo com Gai Dias e músicos,no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 19h00.
- Música ao vivo com Jandira e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.
- Música ao vivo com o grupo Rafe Banda, na Pastelaria Raquel, em São Vicente, às 21h30.
- Música ao vivo com Linda Chantre, Ericles Santos, Heber Pires e Tidey Carvalho, no restaurante Quintal Da Música, na Praia, às 21h00.
- Exibição do filme “Shelter”, no CineMindelo, em São Vicente, às 21h00.
Domingo
- Lançamento do álbum “Mo naTxabeta” de Mileny do grupo Flor de Esperança, no Polivalente de Assomada, às 11h00.
- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odailline, no INK Lounge, na Praia, a partir das 13h00.
- Exibição do filme “Como mágica”, no CineMindelo, em São Vicente, às 16h00.
- Música ao vivo com Danylene e músicos, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, a partir das 20h00.