​Sugestões para fim-de-semana

PorExpresso das Ilhas,8 mai 2026 9:08

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como exposição e músicas ao vivo.

Sexta-feira

- Exposição venda em comemoração ao Dia da Mãe, na Escola Nova Assembleia, na Praia, às 10h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Ipanema Farol, na Praia, a partir das 17h00.

- Música ao vivo com LuísBaptista e músicos, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 19h00.

- Música ao vivo com Marcos Sousa e Jason Duvell, no restaurante Batuku, na Cidade Velha, às 19h00.

- Abraço Musical com Morabeza Duet, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h00.

- Concerto A Quatro mãos com Djosinha e Tchenta Neves, no CNAD, em São Vicente, às 20h00.

- Noite de Batuque com batucadeiras 16 Strela, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Concerto intimista com Markus,Ronny e Lúcio Vieira, no Sonho Studio Creative Hub, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Seca Couto, Adao Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música,na Praia, às 21h00.

- Lançamento do novo álbum "Legacy", de Nelson Freitas, no Hangar 7, na Praia, às 21h00.


Sábado
- Celebração do primeiro aniversário do Espaço Rubera, em São Domingos, às 16h00.

- Música ao vivo com Gai Dias e músicos,no restaurante Le Metalo, em São Vicente, às 19h00.

- Música ao vivo com Jandira e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com o grupo Rafe Banda, na Pastelaria Raquel, em São Vicente, às 21h30.

- Música ao vivo com Linda Chantre, Ericles Santos, Heber Pires e Tidey Carvalho, no restaurante Quintal Da Música, na Praia, às 21h00.

- Exibição do filme “Shelter”, no CineMindelo, em São Vicente, às 21h00.

Domingo

- Lançamento do álbum “Mo naTxabeta” de Mileny do grupo Flor de Esperança, no Polivalente de Assomada, às 11h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Odailline, no INK Lounge, na Praia, a partir das 13h00.

- Exibição do filme “Como mágica”, no CineMindelo, em São Vicente, às 16h00.

- Música ao vivo com Danylene e músicos, no restaurante Le Metalo, em São Vicente, a partir das 20h00. 

