​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, apresentação de teatro e exibição de filmes.

Sexta-feira

- Festa de Nha Santana 2026, na zona de Morrinho, na ilha do Maio, com actuaçao de batucadeiras Sempre Unidas, Voz di magua, Edson Dany e André Santos.

- Música ao vivo com Rnany e Banda, na Marina Mindel Club, em São Vicente, às 18h30.

- Música ao vivo de Tanaia, na Adega D’Mindel, em São Vicente, a partir das 20h30.

- Noite de Batuque com as batucadeiras Mondon, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Música ao vivo com Stenio, no restaurante Bar Pires, em São Vicente, às 21h00.





Sábado

- Apresentação da peça de teatro “Teatro na Zona – Orgulho d'nos pessoa", no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente, às 18h00.

- Música ao vivo com Zeza Rodrigues e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h30.

- Exibição do filme “Ballistic”, no CineMindelo, em São Vicente, às 21h00.





Domingo

- Exibição do filme “A Revolução dos Bichos”, no CineMindelo, em São Vicente, às 18h00.

- Show Musical promovido pela Escola Municipal de Música e Artes, no Centro Cultural 7 Sóis 7 Luas, Ribeira Grande (Santo Antão), às 18h30.